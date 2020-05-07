«تقويم التعليم» تنفي تعطيل الاختبارات.. وتؤكد: نحن أشد صلابة من جبل طويق

أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، عدم تعطيل اختبارات هذا العام، قائلًا: نحن أشد صلابة من جبل طويق، ومصرّون على عدم تعطيل الاختبارات.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إلى أن اختبار قياس التجريبي سيبدأ 6 شوال، والاختبار الرئيسي 16 شوال، موضحًا أن الاختبار مدته ساعة ويحتوي على 40 سؤالًا ولا أسئلة على ما تمّ حذفه من مناهج.

وأضاف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنّ الاختبار لا يحتاج اتصال متواصل بالإنترنت، فقط في بداية الاختبار ونهايته، مؤكدًا أنَّ الاختبارات عن بعد أثبتت كفاءتها وجودتها، وهي مجربة منذ 14 سنة في 1600 منظمة حول العالم.

وتابع: نحن مسؤولون عن اختبارات القبول الجامعي، وانتهجنا نهج دول مجموعة العشرين التي تقودها المملكة، وأخذنا بتوصيات OECD بتفعيل الاختبارات عن بعد لتحقيق العدالة.