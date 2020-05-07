السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 213 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة الاسبانية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل إلى 221447 حالة، في حين تماثلت 128511 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:19ت م

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مدريد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26070 .وأعلنت وزارة الصحة الاسبانية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل إلى 221447 حالة، في حين تماثلت 128511 حالة للشفاء.// انتهى //13:19ت م0062

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