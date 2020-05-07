السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 639 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أنها سجلت 80 حالة وفاة جديدة، فيما غادر 244 شخصًا المستشفيات البلجيكية بعد تعافيهم.

// انتهى//

13:18ت م

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بروكسل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات 51420 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أنها سجلت 80 حالة وفاة جديدة، فيما غادر 244 شخصًا المستشفيات البلجيكية بعد تعافيهم.// انتهى//13:18ت م0061

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