السعودية اليوم / محاضرة عن بُعد بدعوي جدة غداً



جدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجدة غداً، محاضرة بعنوان "وانتصف الشهر"، يقدمهاالدكتور عبدالعزيز الريس ، وذلك عبر برنامج زووم.

وتأتي المحاضرة التي تُقام عقب صلاة العصر، ضمن البرامج والمناشط التي ينظمها المركز خلال شهر رمضان المبارك.

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13:16ت م

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