السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تُنفذ 64 جولة على المرافق التجارية



الجبيل الصناعية 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

نفذت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل 64 جولة تفتيشية، على المجمعات والمراكز التجارية بمدينة الجبيل الصناعية، للتأكد من تحقيق ومتابعة تطبيق الإجراءات والضوابط والاشتراطات الاحترازية بهدف سلامة المنتج المقدم للمستفيدين بالمدينة.

وأفادت الإدارة أن هذه الجولات التي شملت 10 مجمعات ومراكز تجارية و 8 محلات تسوق كبرى ذات إقبال عال و 53 محلاً لبيع المواد والمستلزمات الغذائية، و 88 من مرافق إعداد وتقديم الأطعمة، أسفرت عن إصدار 7 مخالفات وتلقي بلاغ يتعلق بالتباعد الاجتماعي .

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع الخدمات المساندة، أصدرت تقريراً يومياً يختص بتطبيق الضوابط والاشتراطات والاجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك بهدف تقليل مستوى الإصابة بالفيروس عند مزاولة المستفيدين للمرافق التجارية، ويحتوي التقرير على إحصائيات بالنسب المئوية لمستوى الإزدحام في المرافق التجارية وإشارة إلى كل مرفق تجاري في تحقيقه للاشتراطات والإجراءات الاحترازية .

// انتهى //

13:02ت م

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