السعودية اليوم / شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت 162 حالة شفاء من فيروس

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

// انتهى //

12:56ت م

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الكويت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت 162 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2381 حالة.وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //12:56ت م0056

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.