السعودية اليوم / الندوة العالمية للشباب الإسلامي تقدم 5000 وجبة إفطار صائم في السودان



الخرطوم 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية السودان 5000 وجبة إفطار صائم خصصتها الندوة العالمية للطلاب الوافدين في الإسكانات الطلابية التي تضم طلابا وطالبات من جنسيات متعددة.

وقدم مكتب الندوة بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية في السودان وجبات إفطار ساخنة في المناطق الفقيرة والأحياء التي يقطنها كثير من الأسر المحتاجة، حيث أثنى آلاف المستفيدين على جهود الندوة والدعم السخي من المملكة العربية

// انتهى //

12:56ت م

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الخرطوم 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسوزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية السودان 5000 وجبة إفطار صائم خصصتها الندوة العالمية للطلاب الوافدين في الإسكانات الطلابية التي تضم طلابا وطالبات من جنسيات متعددة.وقدم مكتب الندوة بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية في السودان وجبات إفطار ساخنة في المناطق الفقيرة والأحياء التي يقطنها كثير من الأسر المحتاجة، حيث أثنى آلاف المستفيدين على جهود الندوة والدعم السخي من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب وأن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه المشاريع الإنسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.// انتهى //12:56ت م0055

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