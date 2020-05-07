السعودية اليوم / الفلبين تسجل 339 إصابة جديدة بكورونا



مانيلا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 685، فيما تماثل 112 مصابًا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1618.

// انتهى //

12:44ت م

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مانيلا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10343 حالة.وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 685، فيما تماثل 112 مصابًا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1618.// انتهى //12:44ت م0051

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