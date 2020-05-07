السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



كابول 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجلت أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 171 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن عدد الوفيات بلغ 106 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 468 حالة.

// انتهى //

12:37ت م

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كابول 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3563.وأوضحت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن عدد الوفيات بلغ 106 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 468 حالة.// انتهى //12:37ت م0049

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