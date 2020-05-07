السعودية اليوم / تسجيل 1284 إصابة و123 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجّلت السلطات الألمانية اليوم 1284 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المعهد المختص في رصد المرض (روبرت كوخ) في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 166091، والوفيات إلى 7119، مبينًا أن 2500 حالة تعافت ليرتفع عدد المتعافين إلى 13990 شخصًا.

// انتهى //

12:37ت م

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برلين 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجّلت السلطات الألمانية اليوم 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و123 حالة وفاة.وأوضح المعهد المختص في رصد المرض (روبرت كوخ) في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 166091، والوفيات إلى 7119، مبينًا أن 2500 حالة تعافت ليرتفع عدد المتعافين إلى 13990 شخصًا.// انتهى //12:37ت م0048

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