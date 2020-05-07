السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يقدم 15 مليون يورو لدعم التعليم العالي في الأردن



عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو، لدعم الفئات الأقل حظًا بمنح دراسية للتعليم العالي.

وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية رئيس الجامعة الألمانية الأردنية منار فياض، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرته لدى الأردن ماريا هادجيثودسيو.

وتقدم الاتفاقية منحًا دراسية للتعليم العالي ممولة بالكامل لنحو 2245 أردنيًا من الفئات الأقل حظًا ومن اللاجئين السوريين.

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12:33ت م

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