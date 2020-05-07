السعودية اليوم / اليابان تسجّل 73 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 579 شخصًا.

// انتهى //

12:15ت م

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طوكيو 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15509 حالات .وأعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 579 شخصًا.// انتهى //12:15ت م0045

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