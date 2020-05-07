شكرا لقرائتكم خبر عن رصد حساب يسوق لخلطات عسل مغشوشة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء في جازان حساب بمواقع التواصل الاجتماعي يسوق لخلطات عسل مجهولة المصدر وعليها ادعاءات طبية مخالفة، وتم ضبط المندوب وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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