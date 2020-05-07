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المغرب يسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الخميس 2020/5/7 02:35 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5505 حالات في المغرب. 

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 49604 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، ليثبت إجمالي الوفيات في 183.

وتم التأكيد أيضا بأن 107 حالات شفاء جديدة سجلت خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2124 حالة.

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