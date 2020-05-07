الإمارات: 33 ألف فحص تكشف عن 502 إصابة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء أكثر من 33,000 فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات غن أن الفحوصات ساهمت في الكشف عن 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,240 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 8 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 165 حالة.

ولفتت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 3572 حالة.

