الكنيست يوافق على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمها نتنياهو وجانتس المزيد

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تشكيل حكومة وحدة جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني جانتس.

وصوت لصفقة نتنياهو-جانتس، 71 نائبا في البرلمان، بينما عارضها 31 نائبا.

ومن المقرر أن يدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل.



وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية، في اليوم نفسه من الأسبوع المقبل.

وتزامنا مع هذا الاتفاق، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضها الالتماسات التي تم تقديمها ضد ترؤس نتنياهو للحكومة القادمة وضد اتفاقه مع جانتس.

وكانت المهلة التي حددها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين للكنيست لاختيار رئيس لحكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان الـ120، تنتهي منتصف ليل الخميس-الجمعة.

Advertisements

وقال حزبا "الليكود" و"أزرق أبيض" في بيان مشترك، مساء الأربعاء، إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.

وبموجب الاتفاق، يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يرأسها جانتس بالمدة نفسها.

وهذه هي الحكومة الإسرائيلية الأولى منذ أكثر من عام حيث جرت 3 عمليات انتخابية في أبريل/نيسان 2019 ثم سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ولاحقا في مارس/آذار الماضي، دون أن ينجح أي مرشح بتشكيل الحكومة.

وكان جانتس قد اشترط تمرير مشروع القانون في الكنيست، بضمان عدم تراجع نتنياهو عن رئاسة الحكومة حال انتهاء المدة المحددة له.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن جانتس سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع لحين توليه رئاسة الحكومة من نتنياهو.

وتحظى الحكومة الجديدة بما لا يقل عن 70 عضوا في الكنيست؛ ما يجعلها حكومة قوية رغم التناقضات السياسية فيها.