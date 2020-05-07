سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7 مايو 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.79 جنيه للبيع، وسط هدوء في الطلب.

وتماسك الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التي تشهدها البلاد إثر التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يرجع إلى عدة عوامل؛ منها توفير البنوك التجارية في مصر الدولار للمستثمرين خلال الشهرين الماضيين، ما ساعد على استقرار العملة المصرية خلال موجة بيع السندات، والتي أثرت على مصر والأسواق العالمية أيضا، وفق ما ذكرته بلومبرج ورويترز.

يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/أيار المقبل، للنظر في طلب مصر قرضا بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب جدول اجتماعات المجلس.

ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن من المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.

وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع، بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني

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السعر المهين

وهيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.

حيث تكرر السعر لدى العديد من البنوك منها التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي والعربي الأفريقي، وعودة، والاستثمار العربي، والمشرق، والشركة المصرفية العربية والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر وبنك الأهلي المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

وسجل أقل سعر الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 16.90 للشراء و17.11 للبيع، والجنيه الإسترليني 19.38 للشراء و19.64 للبيع لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10 للشراء و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 للشراء و4.29 للبيع، والدينار الكويتي 49.73 جنيه للشراء، و51.13 للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.