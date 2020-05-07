، ردم فجوة محتوى في ختام "ويكي دون" بترجمة 133 مقالًا إلى "العربية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشروع تطوعي بدارة المؤسس وتعاون جامعة طيبة لصالح الموسوعة الحرة

اختتم مشروع "ويكي دون" التطوعي، بالتعاون مع جامعة طيبة ممثلة في قسم اللغات والترجمة، مبادرة لإثراء المحتوى العربي في الموسوعة العالمية الحرة "ويكيبيديا"، ترجم فيها 133 مقالًا في المجال العلمي من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية؛ وفق أحدث أسس الترجمة الحديثة، ضِمن استراتيجيته في الإسهام في رفع عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي المقالات باللغات الأخرى في الموسوعة.

ويهدف المشروع التطوعي إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، ودعم وجود اللغة العربية في شبكة الإنترنت بالإنشاء أو التطوير، والترجمة للمقالات بالرجوع إلى أمهات الكتب والاعتماد على أحدث ما وصل إليه علم الترجمة، ويسعى بصفة خاصة إلى تدوين المزيد عن تاريخ المملكة العربية السعودية ومكتسباتها الحضارية ومآثرها الفكرية والعالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، بجذب مزيد من الكتاب العرب المؤهلين من خلال ورش عمل تفاعلية حديثة، ونشر مواد عن التاريخ الوطني تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز مفردات التراث السعودي، والعمل بحيادية ووفق المصادر التاريخية المتفق عليها على تصحيح حالات المغالطات والتزييف.

كما يتميز المشروع بتنوع موضوعاته في التاريخ والحضارة والتراث والمعالم والإعلام والسير؛ وفق إطار عمل دارة الملك عبدالعزيز التي أقامت من أجل ذلك عددًا من الأنشطة التعاونية مع عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والأكاديمة، وتتطلع إلى مزيد من المبادرات المماثلة.دارة الملك عبدالعزيز مشروع ويكي دون التطوعي