محمد بن مسعود - الدمام - يفتقر للاشتراطات الصحية ويعمل بشكل غير نظامي دون شهادات صحية أو ترخيص كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط. تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة. Advertisements أمانة محافظة الطائف أمانة محافظة الطائف 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 12:53 PM يفتقر للاشتراطات الصحية ويعمل بشكل غير نظامي دون شهادات صحية أو ترخيص شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط. تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف ،

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