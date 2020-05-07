، الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381 ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال يومين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد