، "مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نتيجة زيادة منسوب المياه ومطالبات متكررة بتدخل عاجل لمنع تكرار الأزمة

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.

وأكد السيد لـ"الخليج 365" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.

وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.

خميس مشيط