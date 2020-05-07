، "مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.
وأكد السيد لـ"الخليج 365" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.
وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.
خميس مشيط
"مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغرويمحمد طيران الخليج 365 2020-05-07
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.
وأكد السيد لـ"الخليج 365" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.
وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:12 PM
نتيجة زيادة منسوب المياه ومطالبات متكررة بتدخل عاجل لمنع تكرار الأزمة
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.
وأكد السيد لـ"الخليج 365" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.
وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.
، "مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.