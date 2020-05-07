محمد بن مسعود - الدمام - رُصِدت في سكن العمال فيما بدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي في العاصمة المقدسة، كإجراء احترازي؛ وذلك بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" لأحد العمالة. وبحسب المصدر، جاء إغلاق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق في أحياء العاصمة المقدسة؛ كإجراء احترازي، بعد رصد إصابة أحد العمالة بالفيروس في مقر سكن العمال التابعين للمركز، وحرصًا على سلامة المتسوقين. وبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم والتطهير لسكن العمال والمواقع الأخرى.أمانة العاصمة المقدسة اشتباه إصابة بـ"كورونا" يُغلق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي بمكة أحمد العبدالله الخليج 365 2020-05-07 أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي في العاصمة المقدسة، كإجراء احترازي؛ وذلك بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" لأحد العمالة. وبحسب المصدر، جاء إغلاق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق في أحياء العاصمة المقدسة؛ كإجراء احترازي، بعد رصد إصابة أحد العمالة بالفيروس في مقر سكن العمال التابعين للمركز، وحرصًا على سلامة المتسوقين. وبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم والتطهير لسكن العمال والمواقع الأخرى. Advertisements 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:37 AM رُصِدت في سكن العمال فيما بدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم رُصِدت في سكن العمال فيما بدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي في العاصمة المقدسة، كإجراء احترازي؛ وذلك بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" لأحد العمالة. وبحسب المصدر، جاء إغلاق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق في أحياء العاصمة المقدسة؛ كإجراء احترازي، بعد رصد إصابة أحد العمالة بالفيروس في مقر سكن العمال التابعين للمركز، وحرصًا على سلامة المتسوقين. وبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم والتطهير لسكن العمال والمواقع الأخرى. ، اشتباه إصابة بـ"كورونا" يُغلق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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