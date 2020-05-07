، سعر نفط خام "برنت" يستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ،

محمد بن مسعود - الدمام - خام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" يتراجع إلى 23.62 دولارًا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.24 سنتًا؛ ما نسبته 0.81%، ليستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54%؛ وهو ما يعادل 0.37 سنتًا؛ ليصل إلى 23.62 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط