، سعر نفط خام "برنت" يستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ،

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.24 سنتًا؛ ما نسبته 0.81%، ليستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54%؛ وهو ما يعادل 0.37 سنتًا؛ ليصل إلى 23.62 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
سعر نفط خام "برنت" يستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا للبرميلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-07
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.24 سنتًا؛ ما نسبته 0.81%، ليستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54%؛ وهو ما يعادل 0.37 سنتًا؛ ليصل إلى 23.62 دولارًا أمريكيًّا.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:17 AM
خام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" يتراجع إلى 23.62 دولارًا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.24 سنتًا؛ ما نسبته 0.81%، ليستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54%؛ وهو ما يعادل 0.37 سنتًا؛ ليصل إلى 23.62 دولارًا أمريكيًّا.
، سعر نفط خام "برنت" يستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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