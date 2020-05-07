، إسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن 213 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة لديها إلى 26070 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.



كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.فيروس كورونا الجديد