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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.
كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.فيروس كورونا الجديد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 12:35 PM
أعلنت عن 213 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة لديها إلى 26070 حالةإسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 221447 حالة.
كما سجلت إسبانيا 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 26070 حالة.
، إسبانيا.. 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 221447 ،
المصدر : الخليج 365
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