محمد بن مسعود - الدمام - تعمل دون ترخيص وبالمخالفة لاشتراطات التصنيع.. وأحيلت للتحقيق رصدت هيئة الغذاء والدواء في القطيف، مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين دون ترخيص، إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع. وأكدت الهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم التحفّظ على جميع منتجات خطوط الإنتاج، وإحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:40 AM Advertisements تعمل دون ترخيص وبالمخالفة لاشتراطات التصنيع.. وأحيلت للتحقيق "الغذاء والدواء" تضبط منشأة مخالفة تصنع وتعبئ معقمات اليد بالقطيف "الغذاء والدواء" تضبط منشأة مخالفة تصنع وتعبئ معقمات اليد بالقطيف رصدت هيئة الغذاء والدواء في القطيف، مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين دون ترخيص، إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع. وأكدت الهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم التحفّظ على جميع منتجات خطوط الإنتاج، وإحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء" تضبط منشأة مخالفة تصنع وتعبئ معقمات اليد بالقطيف ،

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