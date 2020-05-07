شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: لجنة وزارية تدرس عودة الأنشطة تدريجيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ماهر القاسم بان الأوضاع ستعود تدريجيا حيث تدرس اللجنة المختصة بذلك إعادة فتح الأنشطة وتجتمع دوريا لدراسة الأمر. أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ماهر القاسم بان الأوضاع ستعود تدريجيا حيث تدرس اللجنة المختصة بذلك إعادة فتح الأنشطة وتجتمع دوريا لدراسة الأمر. وتابع القاسم من خلال تغريدة عبر حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "تويتر" أن الوزارة تعتمد باستمرار التقييم والمتابعة لمبادراتها لتحسينها وتطويرها. وكانت التصريحات القاسم خلال الجلسة الثامنة والختامية من اللقاءات الافتراضية "تحدي الأزمة" التي نظمتها غرفة مكة المكرمة الإثنين الماضي.

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