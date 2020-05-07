شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 9 منشآت غذائية بجدة بعد اكتشاف عمال مخالطين لإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت مصادر اليوم الخميس إغلاق 4 مطاعم و5 محال سوبر ماركت بجدة لمدة 5 أيام بعد اكتشاف عمال مخالطين لإصابات بها . كشفت مصادر اليوم الخميس إغلاق 4 مطاعم و5 محال سوبر ماركت بجدة لمدة 5 أيام بعد اكتشاف عمال مخالطين لإصابات بها . وأكدت أنه تم إلزام أصحاب هذة المنشآت بعدم مزاولة العاملين المخالطين المطبق عليهم الحجر الصحي بعد استئناف عملها . ومن المقرر أن تقوم الجهات المختصة بأعمال التعقيم والتطهير خلال فترة الإغلاق مع تعقيم مقار السكن ، ومصادرة وإتلاف جميع المواد الغذائية المعروضة بالمحال أو الأطعمة المعرضة للخطر أو الفساد أو المحضرة بالمحال .

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