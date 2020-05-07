شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر من ارتداء ثلاث فئات للكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة الصحة من إرتداء ثلاث فئات للكمامات مؤكدة أنها تلحق الضرر الصحي وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى وهم كالتالي :
1- الأطفال دون عمر العامين .
2- فاقدي الوعي .
3- العاجزين أو كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم فيها .
وأرجعت "الصحة " ذلك لزيادة رطوبة الكمامات مع طول فترة الإستخدام أو خلعها وارتدائها دون الإشتراطات الصحية أو إعادة استخدامها بدون غسيل وتلوثها مما يسبب العدوى .
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