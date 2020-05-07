شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة تسببان تدني في مدى الرؤية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة تسببان تدني في مدى الرؤية . وأكدت "الأرصاد" أن التحذير يشمل الحناكية ، والعلا ، والعيص ، والمهد ، وخيبر ، ووادي فرع ، وذلك من 9:5 صباحاً وحتى الثامنة مساءً ، منبهة الجميع بأخذ الحيطة والحذر .

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