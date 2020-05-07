جوجل تحدد 3 يونيو المقبل موعداً لإطلاق إصدار أندرويد 11 التجريبي

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كان من المفترض أن نعرف أكثر عن منتجات جوجل البرمجية وعلى رأسها تحديثات نظام أندرويد في مؤتمر المطورين I/O الذي لم يعد على جدول الأعمال للعام الحالي بعد إلغاءه نتيجةً لتفشي كوفيد-19.

لكن الشركة لن تتأخر كثيراً فقد أعلنت اليوم أن إطلاق نسخة أندوريد 11 التحريبية ستتم عبر مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت في 3 يونيو المقبل الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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حيث سيقف على تقديم الحدث المباشر الذي سيمتد لساعة من الزمن كل من Dave Burke نائب مدير قسم هندسة الأندرويد وStephanie Cuthbertson مدير قسم إدارة المنتجات ليستعرضوا الميزات المصاحبة للنسخة الجديدة من النظام.

فيما يمكن توقع التركيز في النسحة التجريبة من أندوريد 11 على معايير الأمان والسلامة بالإضافة للدعم الحاصل على من رفع قدرة الأداء مع وتسهيل الوصول للخدمات مع توفير تحديثات جديدة على نطاق الرموز التعبيرية “Emoji”.

أندوريد 11 التجريبي بنسخته الأولى سيكون متوفراً للعوام في نفس يوم الكشف ليحظى الجمهور المعنى بفرصة اختبار التغيرات والتحديثات الحاصلة؛ فيما ستدفع جوجل بالنسخة التجربية الثانية والثالثة في وقت متقارب حتى إغسطس القادم مع خطتها للإطلاق الرسمي للنسخة الثابتة نهاية سبتمبر المقبل.

