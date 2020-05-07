تويتر تبدأ إتاحة طريقة جديدة لإظهار الردود المتسلسلة على التغريدات

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أعلنت تويتر أنها بدأت إتاحة طريقة مختلفة لإظهار المحادثة المتسلسلة أو سلاسل الردود على المنصة لجعلها أكثر وضوحًا للمستخدمين، بحيث تظهر جميع السلسلة تحت التغريدة الرئيسية وبشكل منفصل عن الردود الأخرى على التغريدة الرئيسية.
وبحسب الصورة المتحركة التي نشرتها تويتر للحديث عن الطريقة الجديدة، فهي تتمثل بوجود خط جانبي بجانب الرد وعند الضغط عليه ستظهر الردود عليه، وسيمتد الأمر ليصل إلى جميع الردود الفرعية بنفس الشكل. ما يعني أن المستخدم سيتمكن من تحديد الردود على كل تغريدة بشكل أفضل والنقاشات التي تدور تحت كل منها.
كانت الشركة تعمل على هذه الميزة منذ فترة، لكنها بدأت للتو بإطلاقها للمستخدمين. وسيتمكن بعض مستخدمو نسخة الويب ونظام iOS من الحصول عليها في البداية حاليًا، قبل أن تصل باقي المستخدمين خلال الفترة القادمة.
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