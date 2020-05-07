“الصحة” توضح المراحل التي يمر بها الخاضعون لفحص “كورونا” (فيديو)

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أوضحت وزارة الصحة، المراحل التي يمر بها مَن يخضعون للفحص العشوائي الخاص بـ”كورونا” في مراكز الرعاية التنفسية.
ونشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو بيّنت من خلاله تلك المراحل التي تبدأ من تواصل موظفيها مع المراجعين المُسجلين عبر قاعدة البيانات، وأخذ موافقتهم لعمل الفحص بأحد مراكز الرعاية التنفسية.
وبيّن الفيديو، أنه يتم توجيه المراجع لدى وصوله لإجراء الفحص إلى إحدى العيادات لأخذ العينات، ومن ثم يجرى تسجيل وصوله في تطبيق “موعد” بعد أخذ بياناته، إلى جانب تسجيل كل بياناته بنظام “حصن”.
وقال مراجعون، إن عملية إخضاعهم للفحص جرت بشكل سهل بدايةً من التواصل معهم وحتى أخذ عينات منهم.
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