سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

واصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس

وأشارت صحف الخميس إلى أقوال الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن" والخرائط الأمريكية.

واهتمت بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال المتطرف العنصري نفتالي بيينت، بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "افرات"، ووعوده ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محيط القدس المحتلة.

وأوردت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن وزارة الخارجية الهولندية أكدت مرة أخرى موقف هولندا الرافض للضم والاستيطان.

ونشرت إدانة الاتحاد البرلماني العربي مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتبره خطوة من خطوات "صفقة القرن" المشؤومة، التي تهدف إلى طمس المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، من أجل إيجاد واقع جديد يمهّد الطريق لعملية تهويد واسعة النطاق في جميع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.

وتحدثت صحف فلسطين عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة، لتوسيع مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم بالضفة الغربية.

//انتهى//

09:31ت م

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رام الله 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات الوطن، بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.وأشارت صحف الخميس إلى أقوال الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن" والخرائط الأمريكية.واهتمت بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال المتطرف العنصري نفتالي بيينت، بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "افرات"، ووعوده ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محيط القدس المحتلة.وأوردت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن وزارة الخارجية الهولندية أكدت مرة أخرى موقف هولندا الرافض للضم والاستيطان.ونشرت إدانة الاتحاد البرلماني العربي مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتبره خطوة من خطوات "صفقة القرن" المشؤومة، التي تهدف إلى طمس المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، من أجل إيجاد واقع جديد يمهّد الطريق لعملية تهويد واسعة النطاق في جميع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة، لتوسيع مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم بالضفة الغربية.//انتهى//09:31ت م0022

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