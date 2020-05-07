السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 600 وفاة بفيروس كورونا في أسوأ حصيلة يومية



برازيليا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

سجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة في يوم واحد بفيروس

وتم الكشف عن 615 حالة وفاة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8536 وفاة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن 125 ألفا و218 شخصا أصيبوا بالفيروس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم كشفها من المحتمل أن تكون أعلى كثيرا نظرا لقلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.

// انتهى //

09:31ت م

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برازيليا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء.وتم الكشف عن 615 حالة وفاة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8536 وفاة.وتظهر الأرقام الرسمية أن 125 ألفا و218 شخصا أصيبوا بالفيروس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم كشفها من المحتمل أن تكون أعلى كثيرا نظرا لقلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.// انتهى //09:31ت م0021

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