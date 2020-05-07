السعودية اليوم / مناقشة ١٢٠ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الملك خالد



أبها 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

‫ناقشت جامعة الملك خالد بعد تعليق الحضور للطلاب والطالبات ١٢٠ رسالة ماجستير ودكتوراة عن بُعد، منها ٨٤ رسالة ماجستير، و٣٦ رسالة دكتوراه، في مختلف كليات وأقسام الجامعة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن هناك عددًا من المناقشات الأخرى المعتمدة، وفي طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مشيرا إلى إن هذا التحول الإلكتروني يأتي في ظل ظروف جائحة

وأكد آل فائع أن العمادة تمتلك بنية إلكترونية كاملة ومتطورة تم تدشينها مؤخرا على عدة مراحل مما جعل جميع إجراءات الطلاب والطالبات، من طلب القبول إلى التخرج تتم بشكل إلكتروني كامل.

// انتهى //

08:09ت م

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أبها 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس‫ناقشت جامعة الملك خالد بعد تعليق الحضور للطلاب والطالبات ١٢٠ رسالة ماجستير ودكتوراة عن بُعد، منها ٨٤ رسالة ماجستير، و٣٦ رسالة دكتوراه، في مختلف كليات وأقسام الجامعة.وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن هناك عددًا من المناقشات الأخرى المعتمدة، وفي طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مشيرا إلى إن هذا التحول الإلكتروني يأتي في ظل ظروف جائحة كورونا ، ويسعى إلى خدمة الطلاب والطالبات وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبة الجامعة في تسهيل إجراءات تخرجهم.وأكد آل فائع أن العمادة تمتلك بنية إلكترونية كاملة ومتطورة تم تدشينها مؤخرا على عدة مراحل مما جعل جميع إجراءات الطلاب والطالبات، من طلب القبول إلى التخرج تتم بشكل إلكتروني كامل.// انتهى //08:09ت م0015

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