محمد بن مسعود - الدمام - توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة.العراق فيروس كورونا الجديد 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-06 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة. Advertisements 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 10:54 PM توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة. ، 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق ،

المصدر : الخليج 365

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