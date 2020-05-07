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أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.
وحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما كانت حصية الضحايا أمس الثلاثاء عند مستوى 3915 شخصًا.
ووفق "روسيا اليوم": ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا من 61159 أمس إلى 62458 اليوم.كندا فيروس كورونا الجديد
مقارنة بأمس.. ارتفاع وفيات كورونا بكندا 5% خلال يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-06
أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.
وحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما كانت حصية الضحايا أمس الثلاثاء عند مستوى 3915 شخصًا.
ووفق "روسيا اليوم": ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا من 61159 أمس إلى 62458 اليوم.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:46 PM
بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 62458 إصابة
أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.
وحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما كانت حصية الضحايا أمس الثلاثاء عند مستوى 3915 شخصًا.
ووفق "روسيا اليوم": ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا من 61159 أمس إلى 62458 اليوم.
، مقارنة بأمس.. ارتفاع وفيات كورونا بكندا 5% خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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