محمد بن مسعود - الدمام - "البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-06 أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة. 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 Advertisements 09:30 PM الصحة: منها 69 لعمالة وافدة و23 حالة لمخالطين الصحة: منها 69 لعمالة وافدة و23 حالة لمخالطين أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة. ، "البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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