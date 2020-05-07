شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..سبب إنساني وراء ذهاب الأمير نايف بنفسه لعيادة طبيبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت البروفسورة سلوى الهزاع الاستشارية في أمراض وجراحة العيون، عن واقعة زيارة الأمير نايف لها في عيادتها الخاصة.

وقالت الهزاع خلال برنامج " الليوان " : " بعد معالجتي للملك فهد، تعرفت على الكثير من العائلة المالكة، أصبحت طبيبتهم في أي شيء يخص العيون " .

وأضافت: " كلمني قصر الأمير نايف لتحديد موعد الكشف، فقلت ما عندي مانع أول ما يطلع من قصره أعطوني خبر وسأكون هناك قبله " ،مشيرة إلى وجود مرضى وناس بسيطة بالعيادة وقتها ولم ترد أن تقصر معهم، قائلة: " لا يمكن أن أحرم شخص من الكشف " .

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وتابعت: " أبلغوني بأن الحرس الملكي جاء في العيادة، سألوني عن الغرفة اللي بيتم فيها فحص الأمير نايف، قلت لا لا في المستشفى، أنتم غلطانين أنا بجيكم " .

وأوضحت أن الأمير نايف رحمه الله، قال: "لا أكلف على الدكتورة سلوى طالما هي في العيادة أنا أجي عندها، وأنا ما أريد أن أحرم أحد من فحصه" ،مشيرة إلى أن هذا الموقف دليل على أن حكومتنا الرشيدة تقدر المواطن.