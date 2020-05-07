بالصور..لحظة إنقاذ شخص احتجز بغرفة مضخات المياه في نفق الغروي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط، من إنقاذ شخص أُحتجز داخل غرفة مضخات المياة في نفق كوبري الغروي. تمكنت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط، من إنقاذ شخص أُحتجز داخل غرفة مضخات المياة في نفق كوبري الغروي. وكان الشخص قد علق أثناء قيامه بسحب المياة نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق. يذكر أن الدفاع المدني في خميس مشيط، باشر أمس الأربعاء، عدة بلاغات نتيجة الامطار التي هطلت على المحافظة، والتي نتج عنها احتجاز اشخاص داخل مركباتهم في تجمعات المياة إضافة إلى دخول المياة لبعض المنازل. Advertisements

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