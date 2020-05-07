شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة رصد كرة نارية غريبة في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قام الخبير الفلكي ملهم هندي، اليوم الخميس، بتفسير رؤية جسم غريب مشتعل، في سماء المملكة، وأيضًا العراق والكويت.
وقال هندي، إن هيئة الجسم تشير إلى نيزك يحترق في الغلاف الجوي يطلق عليه اسم " كرة نارية " ،وهي عادة تكون صخور صغيرة بحجم كرة القدم.
وأوضح الخبير الفلكي، أن هذه الكرة تتفتت وتتبخر قبل وصولها للأرض.
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