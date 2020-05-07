برعاية السفير السعودي-مجموعة شركات الراجحي تدشن أضخم قافلة مساعدات طبية وغذائية لولايتي نهرالنيل والشمالية

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برعاية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان على بن حسن جعفر وتشريف اللواء الركن عبدالمحمود محمود والي ولاية نهر النيل واللواء ركن محمدمحمد حسن الساعوري والي الولاية الشمالية والدكتور مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة اطلقت مجموعة شركات واستثمارات الراجحي ضمن برامج المسئولية المجتمعية قافلة مساعدات طبية وغذائية لولايتي الشمالية و نهر النيل.

وأكد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان على بن حسن جعفر أن قافلة شركة الراجحي هي نموذج

لبرامج المسئولية المجتمعية للشركات السعودية المستثمرة في جمهورية السودان.

وحيا سعادته جهود مجلس السيادة الحكومة وولاة الشمالية و نهر النيل في تذليل المشاريع الاستثمارات السعودية وقال انها تلقي كل التقدير من الجهات الحكومية .

مؤكدا حرص المملكة علي تعزيز الإستثمارات في السودان وفق التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتشجيع الأستثمارات في جمهورية السودان.

وتوقع سعادته مزيد من الاستثمارات السعودية في كافة الجوانب التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن والبني التحتية وغيرها.

فيما ثمن والي ولاية نهر النيل اللواء عبدالمحمود محمود

الدور الكبير الذي قامت بها مجموعة شركات الراجحي في الولاية ..وقال ان الدعم الذي قدم غير مستغرب من الشركة التي ظلت أياديها بيضاء لولايته.

ممتدحا الدور الكبير الذي ظلت تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقوف الي جانب السودان في الأزمات.

واشاد اللواء ركن محمدالحسن الساعوري بالعلاقات المتطورة والمتميزة التى تربط السودان والمملكة مشيدا بجهود السفارة السعودية في الخرطوم وسفيرها في رعاية وتقديم المشروعات والبرامج والمساعدات الطبية والإنسانية لإخوتهم وأشقائهم بالسودان وولايتي الشمالية ونهر النيل للمساعدة في مجابهة واحتواء جائحة كورونا والتي فتكت بمعظم دول العالم.

معتبراً هذه المبادرة والإستجابة السريعة دليلاً على ريادة المملكة ومؤسساتها للعمل الإنساني، وسعيها المستمر لتقديم العون للمحتاجين في جميع دول العالم.

وقال ان إستثمارات الشيخ الراجحي هي نموذج الإستثمارات المساندة والداعمة للمجتمعات المحلية وأضاف:

نطمن اهلنا في ولاية الشمالية ونهر النيل اننا سنظل ندعم و نحرس هذه الاستمارات لتطويرها وتعزيزها.

الجدير بالذكر ان القافلة انطلقت للولايات عقب تدشينها بمقر السفارة وهي تحتوي علي

مساعدات طبية تشمل 1،385 جهاز تنفس صغير بالمناصفه بين الولايتينو 2 جهاز تنفس كبير واحد لكل ولاية و 20 جهاز مقياس حراره عن بعد 10 لكل ولاية بالإضافة الي 2،100 مقياس حراره (تحت اللسان) و40 ألف معقم و و40 ألف كمامة و40 ألف غفاز (جونتات).

و 10 ألف كفر شوز للكوادر الطبيه و 10 الف غطاء رأس للكوادر الطبيه و820 لبسه واقية للكوادر الطبية..

فضلا عن 300 طن قمح للولاية الشمالية و 300 طن قمح لولاية نهر النيل.



تصريح سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر مفجر الدبلوماسية المجتمعية لوسائل الإعلام سوف نوافيكم بالتفاصيل حول الحدث خلال اليوم عبر كاميرات ورصد المدير العام لمركز الحاكم للخدمات الصحفية والإعلامية