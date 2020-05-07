السعودية اليوم / أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران



نجران 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

هطلت مساء أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب, شملت محافظات حبونا ، ويدمة ، و بدرالجنوب ، ومراكز الحصينية ،و بئر عسكر ،وعاكفة ، والخانق، والمجمع والجفة، والحرشف ،وقطن ، وهدادة ، والساري ،ومنتزهات موعاه ، و الجزم والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

07:13ت م

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