السعودية اليوم / الصين تسجل إصابتين إضافيتين بفيروس كورونا



بكين 13 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم أن الحالتين لوافدين قدما من الخارج, وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82885 منذ بدء انتشار الوباء ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.

// انتهى //

05:01ت م

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بكين 13 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم أن الحالتين لوافدين قدما من الخارج, وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82885 منذ بدء انتشار الوباء ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.// انتهى //05:01ت م0283

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