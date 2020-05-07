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رياح مثيرة للأتربة على الشرقية وبعض مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ،نجران، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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