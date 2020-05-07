شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عمليات التعقيم في صحن المطاف بالحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أظهر مقطع فيديو عمليات التعقيم في صحن المطاف بالحرم المكي، حيث بدت إجراءات التعقيم التي تتم أكثر من 6 مرات في اليوم.
ورصد المقطع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في الحرم المكي من تعقيم مستمر خلال 10 أوقات مختلفة صباحا ومساءً داخل صحن المطاف.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه المملكة أعلى نسبة للمتعافين والتي بلغت 1300 ليصل الإجمالي 7 آلاف متعافي.
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