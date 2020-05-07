شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوجه نصيحة إلى حواء: «لا تهملي علاج فقر الدم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجه الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، رسالة خاصة إلى النساء بشأن فقر الدم. وجه الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، رسالة خاصة إلى النساء بشأن فقر الدم. وقال "النمر" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : "حوّاء: لاتهملي علاج فقر الدم ، فهو من أهم أسباب الخفقان،وضيق التنفس عند بذل الجهد والدوخة، وضعف القلب على المدى البعيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر يوجه نصيحة إلى حواء: «لا تهملي علاج فقر الدم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.