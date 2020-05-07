شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. علم حزب الله على أحد المساكن بالمملكة يُثير الغضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): وثق مواطن فيديو يرصد تواجد علم أشبه بعلم حزب الله الإرهابي أعلى أحد المساكن في المملكة. وثق مواطن فيديو يرصد تواجد علم أشبه بعلم حزب الله الإرهابي أعلى أحد المساكن في المملكة. وطالب المواطن بالإبلاغ عن تواجد هذا العلم أعلى المبنى؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكب الأمر. ولم يتسنى لـ«صدى» معرفة المنطقة التي يتواجد بها المبنى بشكل أكثر دقة.

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