نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد طميحي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد الرقيب مطاعن بن علي مطاعن طميحي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

كما نقل الأمير محمد لذوي الشهيد تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد الطميحي عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أنَّ ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.