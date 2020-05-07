تعرف على خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر

أوضحت منصة أبشر، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا، من خلال الخدمات التي تقدمها المنصة.

وأكدت منصة أبشر، عبر «تويتر»، أنه يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية، من خلال تسجيل الدخول على التطبيق، ثم اختيار خدماتي، ثم الضغط على أيقونة الجوازات.

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية

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ويتم اختيار نقل خدمات، ثم اختر الشخص المراد نقل الخدمات، له ثم اختر التالي بعد التأكد على بيانات نقل المكفول، ثم إدخال بيانات صاحب العمل الجديد، ثم اختيار التالي، وفقًا لمنصة بشر.

بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة «أوافق» ثم إرسال، وبعد ظهور رسالة «تم نقل خدمات العامل بنجاح»، ثم يجب قبول أو رفض طلب النقل من صاحب العمل الجديد، وفقًا لأبشر.

ومن ثم اختيار «قبول نقل الخدمات»، ثم اختيار الشخص المراد قبول أو رفض نقل الخدمات له، ثم اختيار التالي بعد التأكد من بيانات المكفول، بعد التأكد من صحة البيانات يجب التأشير على أيقونة «أوافق»، ثم اختيار قبول أو رفض، وفقًا لمنصة أبشر.

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